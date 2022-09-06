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Медучреждения

Донбасс: новая больница в Луганске — за 101 день

 © vskmo.ru

Эту больницу ждали давно. С 2018 года все медики ЛНР говорили о важности ее строительства. Сначала планировали сделать инфекционный госпиталь, но потом решили, что лучше — многофункциональный медцентр. Он будет принимать гражданское население, что серьезно разгрузит действующие в республике медучреждения.

Объект построили в рекордные сроки, за 101 день.

В круглосуточном режиме на площадке трудились 650 военных строителей, десятки единиц техники.

Новый медкомплекс (11 тыс. м²) на 200 мест — это капитальное одноэтажное здание с системой кондиционирования, двумя операционными, реанимационным отделением, палатами для пациентов, кабинетами врачей и полным комплектом оборудования в нем более двухсот позиций (компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, все для колоноскопии и эндоскопии, портативные аппараты ИВЛ, ПЦР-лаборатория и многое другое).

 © vskmo.ru

Военстроевцы также возвели: кислородно-газификационную станцию, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельную электростанцию мощностью в 400кВТ, КПП, блочно-модульную котельную, трансформаторную подстанцию. Они проложили все инженерные коммуникации и благоустроили территорию площадью в 23 700 м².

 © vskmo.ru

В здании расположено 100 двухместных палат, в которых есть всё необходимое: кровати, столы, тумбочки, холодильник и кофеварка. Каждая палата имеет два входа: один через внутренний коридор, второй — с улицы, так что, в случае необходимости, здание может быть быстро перепрофилировано под инфекционное отделение.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ возведут в ЛНР еще один такой центр.

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RQMrnzeGPRk
Источник: https://vskmo.ru/2022/09/06/donbass...aya-bolnitsa-v-luganske-za-101-den/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, ЛНР, Донбасс
  • Виктор Попович Виктор Попович
    06.09.2212:29:15

    Низкий поклон Военно-строительному комплексу Минобороны РФ за выполненную созидательную работу.

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