Донбасс: новая больница в Луганске — за 101 день
Эту больницу ждали давно. С 2018 года все медики ЛНР говорили о важности ее строительства. Сначала планировали сделать инфекционный госпиталь, но потом решили, что лучше — многофункциональный медцентр. Он будет принимать гражданское население, что серьезно разгрузит действующие в республике медучреждения.
Объект построили в рекордные сроки, за 101 день.
В круглосуточном режиме на площадке трудились 650 военных строителей, десятки единиц техники.
Новый медкомплекс (11 тыс. м²) на 200 мест — это капитальное одноэтажное здание с системой кондиционирования, двумя операционными, реанимационным отделением, палатами для пациентов, кабинетами врачей и полным комплектом оборудования — в нем более двухсот позиций (компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, все для колоноскопии и эндоскопии, портативные аппараты ИВЛ, ПЦР-лаборатория и многое другое).
Военстроевцы также возвели: кислородно-газификационную станцию, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельную электростанцию мощностью в 400кВТ, КПП, блочно-модульную котельную, трансформаторную подстанцию. Они проложили все инженерные коммуникации и благоустроили территорию площадью в 23 700 м².
В здании расположено 100 двухместных палат, в которых есть всё необходимое: кровати, столы, тумбочки, холодильник и кофеварка. Каждая палата имеет два входа: один — через внутренний коридор, второй — с улицы, так что, в случае необходимости, здание может быть быстро перепрофилировано под инфекционное отделение.
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ возведут в ЛНР еще один такой центр.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RQMrnzeGPRk
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06.09.2212:29:15