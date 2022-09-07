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Авиация

АК «Азимут» получила шестнадцатый Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

7 сентября SSJ-100 RA-89189 ( 95225 ) рейсом A48001 совершил перелёт из Жуковсого в Минеральные Воды. Борт, совершивший первый полёт 18.04.22, назвали именем реки Лена.

Фото: Александр Шипиленко https://russian...es.net/id307219

 © www.flightradar24.com

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК «Азимут»
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