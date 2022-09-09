«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 10 троллейбусов «Адмирал» в Рязань

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Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») выполнила контракт на поставку 10 низкопольных троллейбусов «Адмирал 6281» в Рязань. Компания сделала это в максимально сжатые сроки — менее чем за две недели, сумев исполнить свои обязательства с опережением графика. Напомним, что в соответствии с контрактом с администрацией Рязани поставка техники должна была завершиться до 8 сентября 2022 года.

«Мы гордимся тем, что география нашего присутствия на российском рынке расширяется. Таким образом, Рязанская область стала двадцатым регионом страны, закупившим продукцию „ПК ТС“ и седьмым — где будут эксплуатироваться наши троллейбусы. Такое внимание к нашим машинам обусловлено не только тем, что „ПК ТС“ всегда ответственно относится к срокам выполнения контракта, но и тем, что выпускает максимально качественный транспорт, комфорт, безопасность и дизайн которого соответствуют самым высоким мировым стандартам», — комментирует генеральный директор компании Александр Дубровкин.

Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. В данной модели применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров: видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, не имеющие аналогов передовые системы климат-контроля.

«Адмирал 6281» — полностью низкопольный и имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава. Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с наличием 35 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.

Троллейбусы «Адмирал» производятся в Саратовской области на Энгельсском заводе электрического транспорта (входит в «ПК ТС»).