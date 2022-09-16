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Фотофакты

Ход строительства спортивных объектов

 © im2.ezgif.com

СКА Арена.Санкт-Петербург

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

Ледовая арена.Новосибирск

 © b8.icdn.ru

 © b8.icdn.ru

 © b8.icdn.ru

 © b8.icdn.ru

Омск Арена

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/mEp-6rL_AuQ

СК Олимпийский.Москва

 © im2.ezgif.com

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/XPnE44PZNdQ
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...8%D1%82%D1%81%D1%8F.2166452/page-15

строительство
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