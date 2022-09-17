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Города и сёла России

24 факта о Красноярске

В этом выпуске вы откроете для себя много любопытных фактов о Красноярске — самом большом городе-миллионнике в Восточной Сибири.

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/Unexplored-Russia

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