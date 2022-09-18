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А-291 «Таврида» [8 этап]: ход реконструкции Президентской дороги

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/1V1ZjM1mhnA

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/9b310zjrxuI
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_...213&v=9b310zjrxuI&feature=emb_title

строительство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    18.09.2218:32:10

    Проезжал по «кольцу на Ялту» в первый день открытия — шли как раз на Ялту-Алушту.

    Ещё одной пробкой меньше    

    Ждём открытия всей трассы обхода Севастополя.

    За последний год отремонтировали в Крыму много дорог, на сотни километров. И серьёзное жилищное строительство идёт. Несколько новых хороших автозаправок запустили на «Тавриде».

    Отредактировано: Сергей Котенко~18:50 18.09.22
    #1253789
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