ОАО «Порт Коломна» сдал сухогруз «Инженер Шуткова» 15 Сентября 2022

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На территории производственно-портового комплекса АО «Порт Коломна» прошла церемония ввода в эксплуатацию сухогруза «Инженер Шуткова» проекта 110ПК. Как отмечается в сообщении верфи, событие произошло 14 сентября.

Судно «Инженер Шуткова» построено по проекту 110ПК по заказу ООО «Окско-Московское пароходство». Проектирование и строительство были полностью выполнены сотрудниками АО «Порт Коломна».Сухогруз назван в честь Елены Ивановны Шутковой, которая с 2008 по 2018 год работала в АО «Порт Коломна» заместителем главного инженера по судостроению. В 2018 году Елена Ивановна ушла из жизни. Ею было организовано конструкторское бюро и полномасштабное судостроительное производство, обеспечивающее проектирование и строительство барж, буксиров, плавкранов и самоходных судов. Под ее руководством были построены буксир «Коломенский-1501», самоходное судно «Коломна-1», плавучий кран «Коломенец», произведена модернизация нескольких десятков судов с увеличением грузоподъемности, мощности и класса Российского Речного Регистра, отмечается в сообщении АО «Порт Коломна».

Однопалубный сухогрузный теплоход закрытого типа проекта 110ПК «Инженер Шуткова» — справка

Длина габаритная — 109,9 мШирина габаритная — 15,2 м

Высота борта — 3,7 м

Водоизмещение в грузу — 4273 т

Осадка порожнем — 0,79 мОсадка в грузу — 3,1 м

Грузоподъемность в классе М / О — 3000 / 3180 т

Экипаж — 9 чел.Класс судна — ✠М 3,0(лед20)А