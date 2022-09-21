В Оренбуржье запущен новый комбикормовый завод
На территории элеваторно-мельничного комплекса ООО «Вента-Ойл» запущено современное комбикормовое производство производительностью 120 тонн в сутки.
Комбикорма производятся способом порционного дозирования.
Количество производственного персонала при круглосуточной работе составляет 30 человек.
Основу компонентов для комбикорма составляют зерновые культуры (пшеница, кукуруза, ячмень), жмых, шрот, аминокислоты, минеральные смеси, витаминные добавки, жидкие компоненты (масло, жир), отруби, продукты животного происхождения (мясокостная, рыбная мука). Этапы приготовления комбикормов: приемка и очистка сырья, транспортирование и размещение, дозирование, дробление, смешивание, линия микродозирования, гранулирование, фасовка.
Готовая продукция по горизонтальным шнековым транспортерам попадает в специальные емкости. В зависимости от вида и назначения готовой продукции (для КРС, птицы либо других видов животных) из этих емкостей она поступает на фасовочный аппарат или отгружается в автотранспорт насыпью. Фасовка комбикорма происходит в мешки по 25-50 кг.
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