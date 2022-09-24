Завершён первый этап развития БАМа и Транссиба

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Холдинг «РЖД» объявил об окончании работ первого этапа развития БАМа и Транссиба. Все объекты, которые должны обеспечивать прирост провозной способности Восточного полигона, построены и запущены в работу.

Благодаря проделанной работе ОАО «РЖД» удалось достичь заложенных ранее показателей в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и теперь БАМ и Транссиб смогут пропускать в направлении Дальнего Востока 144 млн тонн различных грузов.

Сейчас все объекты готовы к эксплуатации, но остались некоторые формальности, связанные с постановкой новых мощностей на учёт. В то же время это никак не влияет на пропуск грузовых поездов по новым путям: там уже действует специальная технология организации движения с более высокой допустимой скоростью и массой поездов, а также уменьшенными временными интервалами. Составы следуют в соответствии с новым расписанием.

Параллельно с 2018 года идёт второй этап развития полигона. Раньше по нему выполнялось проектирование и подготовительные работы, однако в этом году можно будет наблюдать ощутимый результат — провозная способность БАМа и Транссиба вырастет до 158 млн тонн.

До конца 2022 года рабочее движение планируется открыть на восьми приоритетных объектах:

— двухпутные вставки на перегонах Новый Уоян — Баканы, Анамакит — Новый Уоян и Лодья — Аку,

— разъезд Апкан на перегоне Мони — Эворон,

— второй главный путь Аносовская — Пурикан,

— третий путь на перегоне Слюдянка I — Слюдянка II,

— реконструированная станция Магдагачи,

— подъездной путь к морскому порту Суходол с примыканием к станции Смоляниново.

Железнодорожники также модернизируют пути БАМа и Транссиба под будущие тяжеловесы. Ведутся работы по строительству вторых главных путей на четырёх однопутных перегонах: Биркчул — Югачи, Югачи — Казановская, Запань — Тагул и Тагул — Тайшет, наряду с этим ведётся масштабное обновление энергосистемы. Всё это необходимо для развития тяжеловесного движения грузовых поездов весом 7100 тонн и более.