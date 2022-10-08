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Фотофакты

Как преобразится новый корпус Третьяковской галереи?

 © i0.wp.com

В новом корпусе Третьяковской галереи построят атриум с панорамным видом на Кадашевскую набережную. Завершить работы планируется в 2024 году.

Особенностью архитектурного решения здания стал зенитный фонарь: именно он «отвечает» за проникновение естественного света внутрь, в атриум. Напомним, что фактически зенитный фонарь — это стеклянный купол. Но с инженерной точки зрения — сложная светопрозрачная конструкция, устанавливаемая в кровле.«В настоящее время строители приступили к работам по остеклению. Наличие зенитного фонаря увеличит и усилит естественное солнечное освещение в помещении, что позволит экономить электричество», — рассказали в пресс-службе компании-застройщика.

Сейчас специалисты проводят отделочные и электромонтажные работы, а также приступили к монтажу систем отопления. Параллельно с внутренними работами идёт отделка фасада здания со стороны Большого Толмачёвского переулка.

 © im2.ezgif.com

Снаружи корпус украсили репродукциями работ Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и других русских художников. Всего — 34 живописных произведения. В итоге получится арт-пространство с окнами-«картинами».

"Идея разных по ширине и массивных по отношению к «полотнам» рам очень точно воссоздаёт образ и конкретного собрания Павла Третьякова, и экспозиции любого другого коллекционера конца XIX в. Тогда роскошные рамы ценились не меньше показываемой в них живописи. Поэтому единственно возможной представлялась шпалерная развеска — когда произведения искусства, разделяемые лишь рамами, закрывают практически всю плоскость стены", — объяснил задумку архитектор проекта Сергей Чобан.

 © im2.ezgif.com

Репродукции на фасаде сделали полупрозрачными: они позволят вспомнить основные экспонаты из собрания Третьяковки и одновременно с этим не будут скрывать вид из окон, давая возможность гостям почувствовать себя внутри знаменитых сюжетов и, если захочется, сделать селфи с их героями.

 © im2.ezgif.com

В новом корпусе будут выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики и скульптуры, а также научный фотоархив.Напомним, что новый корпус находится в непосредственной близости от главного. И перейти в другие здания Третьяковки посетители смогут по остеклённому переходу.

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

Проект

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com
Источник: https://www.fine-news.ru/kak-preobr...novyy-korpus-tretyakovskoy-galerei/

строительство
  • Нет аватара Tcheluskin
    08.10.2214:09:24

    Жуть. Среди старых зданий в центре города такая безвкусица (((

    Отредактировано: Tcheluskin~14:26 08.10.22
    #1254461
    • Нет аватара termometrix
      08.10.2217:57:08

      Так отреагировали и парижане, когда в городе построили Эйфелеву башню.

      #1254464
  • Nelton Nelton
    08.10.2219:09:22

    Архитектура — вопрос дискуссионный, но все это очень будущее время.

    Стройка идет очень долго и еле еле.

    #1254465
    • Нет аватара termometrix
      08.10.2219:46:15

      Стройка идет очень долго и еле еле.

      К сожалению.Надеюсь сроки ввода в эксплуатацию будут выполнены.

      #1254466
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