Ход строительства новых объектов здравоохранения
Строительство нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 в Москве
Новый корпус медицинского центра имени Логинова в Москве
Нижневартовская ОКБ № 2.Планируемый срок сдачи: 2022-2023гг.
Новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве
Новый корпус больницы им. Вересаева в Москве
Новая краевая детская клиническая больница в Чите
Новый корпус онкодиспансера в Красноярска
Центр детской гематологии и онкологии в Уфе
Новый корпус НИИСП им. Джанелидзе в Санкт-Петербург
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/bb92GwkVTy4
Областной онкоцентр в Туле
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/79tEN2bcoPw
Новая краевая больница на Камчатке.Планируемый срок счади: 2024-2025 гг.
Источник: https://minzdrav.gov.ru/
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