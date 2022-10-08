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Фотофакты

Ход строительства новых объектов здравоохранения

 © aif-s3.aif.ru

Строительство нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 в Москве

 © s0.rbk.ru

 © minzdrav.gov.ru

 © im2.ezgif.com

Новый корпус медицинского центра имени Логинова в Москве

 © im2.ezgif.com

 © minzdrav.gov.ru

 © im2.ezgif.com

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

Нижневартовская ОКБ № 2.Планируемый срок сдачи: 2022-2023гг.

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

Новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

Новый корпус больницы им. Вересаева в Москве

 © minzdrav.gov.ru

Новая краевая детская клиническая больница в Чите

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

Новый корпус онкодиспансера в Красноярска

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

Центр детской гематологии и онкологии в Уфе

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

Новый корпус НИИСП им. Джанелидзе в Санкт-Петербург

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/bb92GwkVTy4

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

Областной онкоцентр в Туле

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/79tEN2bcoPw

Новая краевая больница на Камчатке.Планируемый срок счади: 2024-2025 гг.

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru
Источник: https://minzdrav.gov.ru/

строительство
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