Плазменный двигатель VERA МИФИ успешно протестирован в космосе.

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Первые тесты в космосе подтвердили работоспособность плазменного двигателя VERA. Кроме прочего, он способен решить проблему космического мусора на орбите.

Импульсный плазменный двигатель VERA, разработанный в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) (Московский инженерно-физический институт, МИФИ), был впервые протестирован во время реального космического полета и подтвердил свою работоспособность.

«Прошли первые тесты импульсного плазменного двигателя VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly) во время реального космического полета. Протестированная двигательная установка находится на борту наноспутника CubeSX-HSE-2 (ВШЭ)», — подчеркнули в Sitronics Group.

Тестовые мероприятия состояли из нескольких контролируемых вручную разрядов в двигателе. Задачей тестов было проверить работоспособность всех систем. «Работоспособность двигательной установки была подтверждена: система зарядки конденсаторов по команде с Земли исправно заряжает конденсаторную батарею, система инициации разряда по команде с Земли исправно выполняет свою работу», — заявили в IT-компании.

Космическая миссия формата CubeSat 3U ВШЭ реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Дежурный по планете». Платформа космического аппарата изготовлена компанией «Спутникс» (входит в Sitronics Group). Как сообщили в компании, для проведения более длительных тестов, позволяющих совершить заметный орбитальный маневр, требуется обновление программного обеспечения спутниковой платформы, чем сейчас занимаются инженеры «Спутникс».

В случае успешной демонстрации орбитального маневрирования ООО «Лазер Ай», малое предприятие института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ, отвечающая за разработку двигательной установки VERA, в следующем году начнет ее серийное производство.

Двигатель VERA позволит малым спутникам занимать и затем эффективно в течение длительного времени поддерживать необходимые позиции в орбитальной плоскости. Кроме того, плазменный двигатель поможет решить проблему космического мусора. Оснащенные двигателями наноспутники могут в конце своей жизни самостоятельно снизить высоту орбиты, тем самым в 2-3 раза сократив время до сгорания в верхних слоях атмосферы.

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