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Судостроение и судоходство

Новые разработки ледокольного флота и инфраструктурные проекты Северного морского пути

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/kER0FvjR5CY

Смотрите в этом видео:

  • Развитие ледокольного флота России: ССК «Звезда» и ЦКБ «Айсберг» на выставке OMR-2022
  • Освоение Северного морского пути
  • Технологии энергосбережения и энергоэффективности
  • Интерес нового поколения к освоению Арктики

✅ Смотрите новые видео: https://www.you...om/c/MASHNEWSTV

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Источник: https://mashnews.ru/omr-2022.html

освоение Арктики, ледокольный флот, судостроение, северный морской путь
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