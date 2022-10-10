Новые разработки ледокольного флота и инфраструктурные проекты Северного морского пути
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/kER0FvjR5CY
Смотрите в этом видео:
- Развитие ледокольного флота России: ССК «Звезда» и ЦКБ «Айсберг» на выставке OMR-2022
- Освоение Северного морского пути
- Технологии энергосбережения и энергоэффективности
- Интерес нового поколения к освоению Арктики
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Источник: https://mashnews.ru/omr-2022.html
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