Пермское предприятие «Новомет» поставило в Колумбию партию насосных установок

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Пермское предприятие «Новомет» поставило в Колумбию первые насосные установки нового типа. Они уникальны для нефтегазового рынка и обладают подачей более 16 тысяч кубических метров в сутки, сообщается в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте».

"В 2021 году «Новомет» выиграл тендер на поставку данного оборудования, и специалисты приступили к работе. Заказчику требовался насос, способный перекачивать 13 650 м³ в сутки при напоре 850 метров. Необходимо было не только разработать проект с высокими характеристиками в части эффективности, мощности, общих габаритах агрегата и цене, но и провести полный цикл работ. Это освоение, изготовление, стендовые испытательные работы для подтверждения данных", — говорится в сообщении.

Сборку установок производили в Перми, а испытывали оборудование в Москве, в подразделении по разработкам ОКБ «Коннас». Испытания показали, что коэффициент полезного действия насосов составляет 81% при норме в 80%. Улучшение показателя поможет сэкономить на электричестве, а значит, сократить выбросы вредных веществ. В результате было собрано четыре новых насоса, которые поставлены предприятию-заказчику в Колумбию. Монтаж и ввод в эксплуатацию запланированы на октябрь 2022 года.