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Строительство театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе.25.09.22г.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/zd1O22iMxvs

Проект театра и музея

 © www.skyscrapercity.com

 © www.skyscrapercity.com

 © www.skyscrapercity.com

 © www.skyscrapercity.com

 © sevastopolopera.ru

 © sevastopolopera.ru

 © sevastopolopera.ru

 © sevastopolopera.ru
Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.780/

строительство, Крым
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