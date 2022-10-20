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Фотофакты

Ход строительства новых объектов культуры

 © culture.gov.ru

Новое здание Художественного музея в Барнауле

 © culture.gov.ru

 © culture.gov.ru

 © tolknews.ru

Проект

 © asfera.info

 © cdn.culture.ru

 © rg.ru

Новое здание Пермской художественной галереи

 © perm-300.ru

 © newsko.ru

 © rifey.ru

Строительство:

 © im.kommersant.ru

 © im.kommersant.ru

Культурный кластер в Владивостоке

 © i.postimg.cc

 © im5.ezgif.com

 © i.postimg.cc

Кузбасский культурный кластер. Кемерово

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com

 © im3.ezgif.com
Источник: https://culture.gov.ru/

строительство
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