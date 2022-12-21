Тюменское импортозамещение (часть 4)

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Более 8 млн долларов составляет объём экспорта, который достигнут при поддержке центра экспорта Тюменской области с начала 2022 г. За счёт реализуемых мер удалось сохранить 4 тыс. 829 рабочих мест. На 14% больше товаров отгрузили предприятия УФО в 2022 году по сравнению с данными на 2021 год. Индекс промышленного производства в федеральном округе за последние 9 месяцев выше, чем в целом по России.

Тюменский сейсморегистратор «Геотом» выйдет в массовое производство в 2023 году.

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Cейсморегистратор «Геотом» разработал технический центр ООО «ТСГК» в Тюмени. Компактное, современное оборудование обладает рядом преимуществ перед импортными аналогами. Первая партия — 1 тыс. штук — проходит испытания в Нижневартовском районе ХМАО — Югры.

В сейсморегистратор установлена специальная батарея, которой хватает на весь сезон. И он не имеет кабелей, это намного упрощает его работу. В 2023 году планируется запустить масштабное производство — 110 тысяч штук, готовы поставлять на рынки.

По мнению разработчиков, аналоги, которые сейчас есть на рынке, не имеют онлайн-передачи данных либо это полностью слепые системы. У них недостаточно емкие аккумуляторы, в условиях Севера быстро разряжаются. Поэтому тюменским исследователям пришла идея использовать не аккумулятор, а батарею, которую в конце сезона можно смело утилизировать.

3 тыс. 319 опор освещения изготовили на заводе «Тюменьремдормаш» для монтажа на трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В комплекте к ним отгружают фундаменты опор и кронштейны, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Около 200 км барьерных ограждений мостовой и дорожной группы для новой трассы также изготовлены в Тюмени.

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Тюменский завод мобильных зданий ТИОР использует только отечественное сырьё.

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120 вагон-домов из стальных и профилированных листов производит Тюменский завод мобильных зданий «ТОИР» ежемесячно, за год — порядка 1,5 тыс. изделий. Сырье и комплектующие на заводе используют только отечественные.

Завод работает по нескольким направлениям: вагон-дома, модульные здания, вахтовые поселки и городки, но основной продукт — надежные вагон-дома «Титан» на шасси, раме и полозьях. К производству доступны различные модификации вагон-домов: жилые, кухни-столовые, сауны, мастерские, санузлы, сушилки, прачечные, офисные и другие.

Тюменский производитель гофротары на 20% увеличил производство за счет высокотехнологичной линии.

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На 20% увеличил производство продукции завод «Гофропак Тюмень» за счёт ввода новой высокотехнологичной линии. Стоимость проекта модернизации производства — 55 млн рублей, а прогнозируемый объём выпускаемой продукции — 43 млн кв. м в год.

По договору лизинга предприятие приобрело линию сухой части гофроагрегата производства JUSTU. За счет нового оборудования увеличена производительность работ и значительно уменьшен объем технологических отходов. За три месяца завод произвел и реализовал более 11 млн кв. м гофрокартона и изделий из него.

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Компания «Гофропак Тюмень» является одним из лидеров по производству гофротары в Уральском и Сибирском федеральных округах. Она обеспечивает своей продукцией крупнейшие предприятия Тюменской области: Ялуторовский молочный комбинат АО «Данон Россия», птицефабрика «Продо Тюменский бройлер», Ишимский мясокомбинат, тепличный комбинат «ТюменьАгро», Ишимская кондитерская фабрика «Кондитер Профи». География поставок — Тюменская, Омская, Челябинская, Свердловская, Курганская области, Пермский край.

В этом году завод отметит 20 лет со дня основания. Здесь трудятся 200 человек, а объем выпускаемой продукции в сутки составляет более 200 тыс. кв. м.

Тюменский машиностроительный завод экспортирует диски сцепления в 10 стран.

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С введением санкций у Тюменского машиностроительного завода появились новые возможности. Продукцию экспортируют в 10 стран мира: Ирак, Египет, Кубу, Эстонию, Армению, Киргизию, Казахстан, Беларусь и другие.

Более 100 тыс. изделий — дисков сцепления, корзин на все виды грузовой, автобусной, сельскохозяйственной и спецтехники как отечественного, так и импортного производства производит Тюменский машиностроительный завод ежегодно. В планах увеличить производство до 10 тыс. единиц комплектующих для зарубежных мотоциклов.

Основным видом деятельности компании является производство дисков сцепления и корзин для отечественных автомобилей: МАЗ, КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ, ГАЗ, УАЗ, Волга, ЗиЛ, ПАЗ, КАвЗ и тракторов, и автомобилей импортного производства: Volvo, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, Shacman (Shaanxi), FAW, Howo.

Резервуары для ТЭК и сельского хозяйства по уникальной технологии производит «Завод ЕМК» — участник Нефтегазового кластера. На тюменской промплощадке в месяц выпускают до 300 т готовой продукции, включая импоротозамещающие нефтегазосепараторы.

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В модернизацию производства за полтора года компания инвестировала более 50 млн рублей, еще столько же планирует вложить в течение ближайшего года, а производственная мощность увеличится вдвое.

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Среди покупателей не только нефтяные и нефтесервисные компании. Завод изготовил оборудование для стратегически важных государственных объектов: Сахалинской ГРЭС, Амурской ТЭЦ, Грозненской ТЭС. В Тюменской области — емкости для оснащения племенного репродуктора индейки в Исетском районе.

Площадь производства составляет 18 тыс. кв. м. На площадке трудятся 80 сотрудников, есть собственные конструкторское бюро и аттестованная лаборатория.

Компания «ЭнергоТехСервис» нацелена на техническую и экономическую локализацию производства.

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«Ремонтные работы, которые раньше выполнялись у наших партнеров за границей, теперь локализованы здесь, и наши компетенции позволяют их проводить», — пояснил резидент индустриального парка «Боровский».

Локализация по материалам контейнера газопоршневых электростанций и оборудованию вспомогательных систем газопоршневых электростанций на текущий момент уже составляет более 90%. В Тюменской области запланировано производить все трубопроводные и кабельные системы, щиты управления, щит генераторного выключателя и собственных нужд, газовую систему, металлокаркас, освещение и отопление, маслоснабжение, вентиляционные системы.

Тюменская компания Сибжилстрой производит стройматериалы из российских компонентов.

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Уже более 40 лет производит цементно-стружечные плиты из российских компонентов компания «Сибжилстрой» под Тюменью. На данный момент это единственный производить ЦСП в Уральском федеральном округе, а по России тюменская продукция занимает 30% рынка.

Курс на импортозамещение на предприятии взяли давно. К весне 2022 года производство на 70 уже было переведено оборудование на российских поставщиков. В год на промышленной площадке впускаем около 20 тысяч кубических метров цементно-стружечных плит или 1 миллион 200 тысяч м2.

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Импортозамещение прошло и по сырью. Цемент, как и ранее, поставляют из Оренбургской области, древесину закупают у тюменских, курганских и омских предприятий. А вот некоторые составляющие раньше приходилось закупать у иностранных производителей, в том числе австралийских. Но специалисты «Сибжилстроя» нашли альтернативу. Сегодня плиты производятся полностью из отечественного сырья, при этом соблюдая оригинальную технологию.

Высокотехнологичное производство состоит из нескольких этапов — сначала все компоненты попадают в формовочную машину, которая их смешивает и формирует плиту. Затем материал поступает в камеру твердения. А далее — в сушильный канал. В финале происходит распиловка готовых плит по формату и после контроля качества материал упаковывается и доставляется заказчику. ЦСП — теплый и крепкий материал, служит до 50 лет. Используется для строительства домов, как материал для изоляции тепла и влаги стен, кровли, а также несъёмной опалубки и стяжки пола.

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Предприятию уже более 90 лет. За это время завод менял направления деятельности. В разные годы здесь был налажен процесс лесопереработки, производства мебели, а четыре десятилетия назад здесь запустили цех по изготовлению цементно-стружечных плит.

Завод Baker Hughes продолжит работу в Тюменской области под брендом «Технологии ОФС».

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Нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes в России перешёл под управление российкого менеджмента и продолжит работу в Тюменской области под новым брендом «Технологии ОФС». В Тюмени находится крупнейший региональный офис компании, производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, работает учебный центр, поэтому компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора. Предприятие обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам.

Тюменская компания «Браст Фанера Сервис» единственная в России производит акустические декоративные панели.

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Аналогов на отечественном рынке тюменским панелям нет и они очень востребованы. Панели звукопоглащающие, ударопрочные, влагостойкие, экологичные, легкие и простые в установке. При монтаже не нужны гвозди и сверла. Их можно использовать в частных и многоквартирных домах, на промышленных объектах, в концертных залах, кинотеатрах, в переговорных комнатах, студиях звукозаписи, в детских комнатах и учреждениях.

Пробные образцы стеновых панелей были представлены потенциальным партнерам в Киргизии и Казахстане, заключены предварительные договоренности по поставкам. В третьем квартале 2022 года объем производства достиг 700 квадратных метров. В следующем году планируется увеличить объём производства до 1 тысячи 800 квадратных метров.

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Для запуска производства компания при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области приобрела новое оборудование: фрезерный станок с ЧПУ Winner Hybrid 2030 AVT и форматно-раскроечный станок Class PX 350I.

ООО «Браст» начала активную деятельность с продажи древесных и плитных материалов с 2012 года. С 2014 года начала осуществлять распиловку материалов под размер заказчика, производство сувенирной и производственной тары для нужд нефтегазового сектора и одновременно развивала дистрибьюторскую сеть продаж с крупнейшими производителями фанеры в России. В 2020 году компания открыла филиалы в Екатеринбурге и Челябинске. В начале 2021 года началось строительство новых площадей для производственного цеха и складских помещений. В 2022 году ООО «Браст» с акустическими декоративными панелями стала победителем конкурса «Тюменская марка-2022».

Нефтепромысловое оборудование из отечественного сырья выпускает компания «Торговый дом НПО ТМ» на промплощадке в Тюмени. В данный момент здесь завершают крупный заказ из 16 гидрокоробок для замещения импортного оборудования, которое используется нефтегазовыми компаниями в бурении и гидроразрыве пласта.

Для развития производства компания усиливает парк спецоборудования токарными и фрезерными станками. Для приобретения техники привлекаются субсидии по господдержке. АО «Торговый дом НПО ТМ» работает на рынке нефтесервисного оборудования уже 15 лет. За прошедшее время заслужил репутацию надежного поставщика для нефтегазового комплекса.

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На ишимском предприятии по переработке биоотходов проводится модернизация.

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Систему сбора и утилизации соковых паров запустили в тестовом режиме на предприятии по переработке биологических отходов ООО «Биотек-Групп», бывшем ишимском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе.

Система дает возможность исключить выбросы в атмосферу паров, содержащих зловонные соединения. В вакуумных котлах системы устанавливается циклон-осадитель, конденсатор и сосуд для его сбора. Получаемый из сокового пара конденсат охлаждается и утилизируется, все это происходит герметично. Оборудование установлено в рамках модернизации производства, начатой в июне 2022 года в рамках инвестпроекта стоимостью более 1 млрд рублей.

ООО «Интегра-Сервисы» из Тюмени — первая нефтесервисная компания в России, которая предлагает услугу пеноцементирования. Ранее этим направлением деятельности в стране занималась американская Halliburton. С вводом антироссийских санкций тюменцы разработали свою технологию цементирования скважин. Она прошла испытания. Уже есть первые покупатели среди ведущих нефтяных компаний. Компании, которые выбирают пеноцементирование, это чаще всего те, у кого трудная геология, это Астраханская и Оренбургская области.

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Недавно Правительство региона заявило о реализации нового масштабного инвестиционного проекта на 4 млрд рублей. Компания «Русинвест» построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов.

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Товарный парк будет расположен рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом (ранее Антипинский НПЗ), который является филиалом «Русинвеста». Строительство планируется завершить к 2025 году.

В статье использованы личные фотографии, фото из открытых источников

P. S. О других уникальных производствах в Сибири можно прочитать здесь:

1. Сделано в Тюмени (часть 1)

2. Сделано в Тюмени (часть 2)

3.Сделано в Тюмени (часть 3)

4. Сделано в Тюмени (часть 4)

5. Западно-Сибирский газохимический кластер

6. Новая экономика Прибайкалья

7. Место действия — Усть-Кут

8. Тюменское импортозамещение

9. Тюменское импортозамещение (часть 2)

10.Тюменское импортозамещение (часть 3)

11. Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)