ОДК поставила два ГПА-10Р/РМ на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила два газотурбинных газоперекачивающих агрегата ГПА-10Р/РМ на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение Газпрома в Якутии, базового для газопровода «Сила Сибири». Оно отличается сложным компонентным составом газа, содержащим значительные объемы гелия, который применяется в медицине, микроэлектронике и других отраслях. Оборудование ОДК будет эксплуатироваться для извлечения этого элемента из природного газа на специализированном «гелиевом заводе».

Внедренный на Чаяндинском месторождении мембранный способ извлечения гелиевого концентрата предполагает использование специальных установок, в которых нагнетаемый под давлением природный газ очищается от примесей. В дальнейшем из концентрата выделяется чистый гелий, который активно применяется в медицине, микроэлектронике, металлургии, космических программах и др.

«Высокоэффективные газотурбинные агрегаты, произведенные Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха, помогают извлечь ценный гелий из газа, добываемого на Чаяндинскоком месторождении. Таким образом существенно повышается эффективность пользования природными ресурсами. После поставки двух ГПА-10Р/РМ на компрессорной станции выделения гелиевого концентрата будут задействованы восемь агрегатов суммарной мощностью 80 МВт», — сказал генеральный директор комплексного поставщика энергетического и газоперекачивающего оборудования и сервисных услуг «ОДК-Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Газоперекачивающие агрегаты мощностью 10 МВт произведены предприятием ОДК-Газовые турбины на базе приводов ПС-90ГП-3 и отличаются высокой надежностью и безотказностью.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на юго-западе Республики Саха (Якутия) и является одним из крупнейших на Востоке России. Месторождение является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия.