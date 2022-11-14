Новый молочный комплекс «Агропромкомплектации» в Курской области вышел на полную мощность

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ГК «Агропромкомплектация» летом 2021 года начала комплектацию крупного молочного комплекса «Троицкий-2» на 6000 тыс. голов КРС в Железногорском районе Курской области.

Департамент молочного и мясного животноводства предприятия завершил комплектацию поголовья животноводческой площадки племенными животными продуктивной голштинской породы. Результат полной производственной загрузки объекта — выход на максимальный валовый надой более 100 тонн в сутки. При этом средний суточный надой на дойную голову превысил 35 кг.

© apkholding.ru

Информация об официальном открытии комплекса не публиковалась.

Стабильно высокие качественные показатели и планомерный рост объемов производства сырого молока обеспечивает эффективная деятельность Департамента молочного и мясного животноводства, в том числе, сильная селекционная работа по повышению продуктивности стада, а также успешная реализация инвестиционных проектов ГК «Агропромкомплектация», несмотря на непростую экономическую обстановку.