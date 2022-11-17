В Екатеринбурге открылась новая поликлиника МНТК «Микрохирургия глаза»

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Клиника расположена в самом центре города. Она занимает три этажа в многофункциональном комплексе «Svoboda Residence», построенном компанией «Атомстройкомплекс». Помещение площадью 1350 кв. м для клиники застройщик подготовил «под ключ» и передал в долгосрочную аренду медицинскому учреждению.

Прием в глаукомном центре ведут 10 врачей-офтальмологов, а в перспективе число специалистов доведут до 16. Ежедневно они могут принимать более 300 человек, проводить до 60 лазерных операций. При необходимости вмешательства пациента направят на основную базу «Микрохирургии глаза», после чего он будет возвращаться для наблюдения в поликлинику.

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Основная база

В «Микрохирургии глаза» ежегодно проводится порядка 50 тысяч операций, в том числе по программе госгарантий, то есть бесплатно для пациентов. И в новом центре большая часть пациентов будет получать помощь по полису ОМС.

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© ural.aif.ru