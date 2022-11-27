Отвез первую партию подарков бойцам

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Итак, представляю вашему вниманию видео передачи первой партии подарков для бойцов 1031 батальона НМ ДНР.

Но парни там веселые, поэтому не стали действовать по принципу «спасибо, давай до свиданья, салага, вези еще», а устроили мне увлекательный «блог-тур» почти на передовую. Мы были примерно в 2 км от позиций противника, вокруг всё в воронках, усеяно гильзами, валяется БК, стоят мины. Еще недавно тут шли бои. В любой момент мой УАЗ могли заметить с коптера, и отработать по нему артой.

А потом я погулял по Донецку.

Наш сбор продолжается, следующая поездка планируется в начале декабря. Тема с подробностями здесь. Номер карты 2202 2061 5120 3085 — Роман Владимирович К.

Смотрите видео ниже

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241003&hash=b1d24f1797c2b8f7&hd=2