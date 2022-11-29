Участок трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области открыли после капремонта

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На участке автомобильной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области открыли дорожное движение после капитального ремонта. На семикилометровом участке проезжая часть расширена с двух до четырех полос движения, благодаря этому пропускная способность здесь возросла до 35 тыс. автомобилей в сутки, также повышены параметры безопасности.

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