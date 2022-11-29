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Дорожное строительство

Участок трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области открыли после капремонта

 © otdeln.ru

На участке автомобильной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области открыли дорожное движение после капитального ремонта. На семикилометровом участке проезжая часть расширена с двух до четырех полос движения, благодаря этому пропускная способность здесь возросла до 35 тыс. автомобилей в сутки, также повышены параметры безопасности.

 © otdeln.ru
Источник: https://otdeln.ru/transport-and-roa...j-oblasti-otkryli-posle-kapremonta/

дорожное строительство, реконструкция, Ивановская область
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