Участок трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области открыли после капремонта
На участке автомобильной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области открыли дорожное движение после капитального ремонта. На семикилометровом участке проезжая часть расширена с двух до четырех полос движения, благодаря этому пропускная способность здесь возросла до 35 тыс. автомобилей в сутки, также повышены параметры безопасности.
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