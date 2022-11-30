ГТЛК поставила в Астрахань первую партию автобусов в рамках нацпроекта БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило 29 новых современных автобусов большого класса VOLGABUS-5270 для обслуживания 6 пассажирских маршрутов в Астрахани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Передача еще 65 автобусов состоится до конца года.

ГТЛК — ключевой заказчик пассажирской техники в России, лидер сегмента лизинга городского транспорта с долей рынка 26%. С 2009 года компания поставила в 37 регионов свыше 8,1 тыс. пассажирской техники.

С Астраханской областью ГТЛК сотрудничает с 2009-2010 гг., первые сделки были по поставкам дорожной и пассажирской техники. В 2021 году ГТЛК заключила контракт на поставку партии цифрового оборудования для локального лизингополучателя. Также на областном судостроительном заводе «Лотос» по заказу ГТЛК сейчас строятся 4 земcнаряда на общую сумму 4,3 млрд рублей