ГТЛК передала в лизинг вертолет Ми-8МТВ-1 по программе с государственным финансированием

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало отечественный вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Тайга».

Это первая сделка ГТЛК с авиакомпанией. «Тайга» планирует эксплуатировать новый вертолет на социально-значимых маршрутах в Дальневосточном федеральном округе, в том числе на маршрутах, перечисленных в Постановлении Правительства РФ № 1172 от 13.07.2021.

Таким образом на сегодняшний день по программе 2022 года поставлено 6 вертолетов, приемка еще 6 вертолетов запланирована до конца декабря.

Программы льготного лизинга ГТЛК действуют за счет бюджетных инвестиций и привлечения средств из внебюджетных источников и направлены на обновление флота российских авиакомпаний, замену устаревшей техники новыми современными воздушными судами и развитие отечественного авиастроения.