В Москве открыто новое производство автокомпонентов

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На юге Москвы открылся завод по производству кузовных деталей для автомобилей. Его построило предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз».

Предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ») производит кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, поставляет их на автосборочные предприятия в России и за рубежом.

Строительство нового завода компании площадью 36,6 тысячи квадратных метров началось летом 2018 года и завершилось в 2022-м. Для реализации проекта Правительство Москвы предоставило земельный участок площадью 3,25 гектара на юге Москвы в районе Бирюлево Западное.

На производстве установили 112 единиц современного промышленного оборудования, в том числе это линии и прессы холодной штамповки, раскроечно-заготовительная прессовая линия, обрабатывающие центры с числовым программным управлением, координатно-измерительная машина.

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«Правительство Москвы оказало беспрецедентную поддержку в очень масштабном проекте по релокации, строительству и запуску данного промышленного комплекса. Данный промышленный комплекс позволяет производить 150 видов структурных компонентов кузовов легковых автомобилей для более чем 250 тысяч автосборочных производств ведущих автомобилестроительных заводов России», — рассказал Зоригто Саханов, гендиректор ООО «ААТ».

По его словам, город помог предприятию в короткие сроки подключиться к сетям и получить компенсации. Ввод в эксплуатацию нового завода позволит создать в столице 330 высококвалифицированных рабочих мест. «В приоритетах нашего предприятия также создание первого в стране центра по проектированию и производству штамповой оснастки для предприятий различных отраслей народного хозяйства. Мы считаем, что сможем внести вклад в процессы импортозамещения и технологического суверенитета в отечественной автомобильной промышленности», — отметил глава предприятия.

Инвестиции в реализацию проекта составили около трех миллиардов рублей. Для его поддержки Правительство Москвы предоставило инвестору льготы, субсидии и кредиты на общую сумму 293,9 миллиона рублей. С инвестором также был подписан специальный контракт, предусматривавший льготы по аренде земельного участка и снижение налога на прибыль.

В 2019 году заводу был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), который позволил инвестору снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25 процентов. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, уменьшилась до 13,5 процента вместо стандартных 17. Кроме того, обнулилась ставка налога на имущество.

Предприятию предоставили субсидии на технологическое присоединение к инженерным коммуникациям, а также компенсировали часть затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (до трех процентов).

На заводе было создано более 200 рабочих мест. Инженерные компетенции специалистов позволяют выпускать свыше 150 видов штампованных деталей. Предприятие использует только российское сырье — металлопродукцию ПАО «Северсталь» (город Череповец), Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. Завод будет производить до 12 миллионов деталей в год более чем для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей.

В 2023 году ожидается рост загрузки производственных мощностей до 60-70 процентов за счет контрактов с «Автовазом» и китайским производителем Haval, а также заказов от «PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) Рус», UzAuto и ФГУП «НАМИ». В перспективе потребителем продукции «ААТ» может стать и Московский автомобильный завод «Москвич».