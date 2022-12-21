На Ямале завершена реконструкция аэродрома Красноселькуп

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Аэродром в аэропорту Красноселькупа реконструировали — построили здание аварийно-спасательной станции на четыре бокса для спецмашин и контрольно-пропускной пункт, учебно-тренировочную площадку, площадку командно-диспетчерский пункта, противопожарную насосную станцию. Работы велись в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры ЯНАО».

В 2019 году в аэропорту построили капитальную взлётно-посадочную полосу длиной две тысячи метров. Вместо грунтового покрытия положили железобетонные плиты, что позволяет круглогодично принимать самолеты, включая Superjet 100, Ан-74, Ан-148, ATR 42.

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Здесь же обустроили пять стоянок для самолётов и четыре для вертолётов, рулежные дорожки и перрон для пассажиров. Установили мачты освещения и светосигнальное оборудование, проложили сети электроснабжения, тепловодоснабжения и связи, построили водосточно-дренажную сеть и очистные сооружения, метеоплощадку.

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Сейчас мощность аэропортового комплекса Красноселькупа удовлетворяет транспортные потребности населения района и способствует развитию более эффективных логистических схем для работающих в регионе компаний нефтегазодобывающей отрасли. Из Красноселькупа организованы регулярные перевозки в Салехард, Тольку, Тарко-Сале, Новый Уренгой и Тюмень. Следующим этапом развития аэропорта станет строительство современного аэровокзала.

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Красноселькупский район — самая малонаселённая и труднодоступная территория Ямала. Развитие района идёт не так стремительно, но всё, что сделано за десять лет заслуживает уважения. Хронологию развития района можно проследить по моим публикациям:

— К историческим событиям готовится центр Селькупии

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— Новый аэропорт строится на Ямале

- Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 1)

— В с.Красноселькуп (Ямал) открылся МФЦ

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— В селе Красноселькуп (Ямал) построен культурно-спортивный комплекс

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— Новости тюменской авиации (фотофакт)

— В отдалённом районе Ямала открылся детский сад

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— На Ямале построены новые медицинские учреждения

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Самые большие перспективы перед районом открыл Пуровский мост. Теперь сюда не только самолётом можно долететь, в отдалённых сёлах всё чаще будут появляться современные объекты и жить здесь за последние годы стало немного интересней…

с.Красноселькуп. Памятник труженицам тыла.

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с.Толька. Памятник лесорубу.

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Новая электростанция в Красноселькупе

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