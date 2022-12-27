ЭЛСИБ отгрузил два турбогенератора на Северодвинскую ТЭЦ-1

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В декабре на заводе прошла отгрузка двух турбогенераторов ТФ-40-2У3 в комплекте с системами возбуждения на Северодвинскую ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»). Статоры отгружены на железнодорожных транспортерах, роторы — на автотралах, сообщает пресс-служба ЭЛСИБ.

Новые машины мощностью 40 МВт каждая изготовлены в рамках проекта технического перевооружения станции и заменят оборудование, выработавшее свой ресурс. Введение новых энергоблоков позволит повысить надежность и эффективность снабжения потребителей энергией и теплом. Северодвинская ТЭЦ-1 обеспечивает энергией промышленные предприятия, а также жилые микрорайоны города.

Северодвинская ТЭЦ-1 построена и запущена в эксплуатацию в 1941 году. Установленная электрическая мощность Северодвинской ТЭЦ-1 — 188,5 МВт. ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) является крупнейшей теплоэнергетической компанией Севера России.