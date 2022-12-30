Парк авиакомпании Red Wings пополнился двумя самолетами SSJ100

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Передача воздушных судов по ранее заключенному договору лизинга состоялась в конце декабря 2022 года. Авиакомпания планирует использовать SSJ100 на самых востребованных внутренних и международных направлениях.

Дополнительные маршруты станут доступны пассажирам авиакомпании уже в январские праздники.

«Два новых самолета SSJ100 —достойное пополнение нашего парка воздушных судов, одного из самых молодых в мире. Уверен, что эти современные и комфортные лайнеры оценят наши пассажиры. Я признателен нашим партнерам в лице корпорации „Иркут“ и компании „Авиапрофлизинг“ за то, что они нашли возможность оперативно пополнить наш парк „Суперджетов“ двумя лайнерами. Red Wings является вторым крупнейшим эксплуатантом SSJ100», — отметил генеральный директор авиакомпании Евгений Солодилин.

Red Wings является вторым крупнейшим эксплуатантом SSJ100. В 2023 году Red Wings планирует активно развивать полетные программы и продолжит следовать утвержденной в 2021 году стратегии развития в качестве лучшего эксплуатанта российской авиационный техники, активно поддерживая имидж отечественного авиастроения.