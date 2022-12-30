Парк авиакомпании Red Wings пополнился двумя самолетами SSJ100
Передача воздушных судов по ранее заключенному договору лизинга состоялась в конце декабря 2022 года. Авиакомпания планирует использовать SSJ100 на самых востребованных внутренних и международных направлениях.
Дополнительные маршруты станут доступны пассажирам авиакомпании уже в январские праздники.
«Два новых самолета SSJ100 —достойное пополнение нашего парка воздушных судов, одного из самых молодых в мире. Уверен, что эти современные и комфортные лайнеры оценят наши пассажиры. Я признателен нашим партнерам в лице корпорации „Иркут“ и компании „Авиапрофлизинг“ за то, что они нашли возможность оперативно пополнить наш парк „Суперджетов“ двумя лайнерами. Red Wings является вторым крупнейшим эксплуатантом SSJ100», — отметил генеральный директор авиакомпании Евгений Солодилин.
Red Wings является вторым крупнейшим эксплуатантом SSJ100. В 2023 году Red Wings планирует активно развивать полетные программы и продолжит следовать утвержденной в 2021 году стратегии развития в качестве лучшего эксплуатанта российской авиационный техники, активно поддерживая имидж отечественного авиастроения.
- Авиакомпания RedWings получила очередной Суперджет 100
- Авиакомпания «Красные Крылья» получила очередной Суперджет 100
- Началась эксплуатация Суперджет 100 в АК «Россия»