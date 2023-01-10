Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 получил сертификат типа

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Росавиация выдала АО «ОДК-Климов» Сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01.Получение разработчиком двигателя сертификата типа является важным этапом в продолжающейся сертификации самолета Ил-114-300.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 — авиационный турбовинтовой двигатель со свободной турбиной, предназначенный для использования в составе силовой установки самолета Ил-114-300. Создан на базе двигателя ТВ7-117С/СМ с улучшенными характеристиками, модернизированным цифровым блоком управления двигателем БАРК-65СМ и адаптирован под новый воздушный винт АВ112-114 разработки АО «НПП «Аэросила», который также проходит сертификацию в Росавиации.

В дальнейшем разработчик двигателя планирует проведение сертификационных работ по расширению эксплуатационных характеристик двигателя, а также сертификацию модификации двигателя ТВ7-117СТ-02 для применения в составе силовой установки самолета ТВРС-44 «Ладога».

Пассажирский самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и планируется для эксплуатации на местных воздушных линиях.