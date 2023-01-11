В московском технопарке «Руднево» сдан крупнейший производственный комплекс

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Производственный комплекс из девяти корпусов с сопутствующей инфраструктурой и коммуникациями введен в эксплуатацию в составе индустриального парка «Руднево», он стал третьим по счету и самым крупным в новом технопарке, его общая площадь превысила 50 тыс. кв. м.

Новый технопарк «Руднево», перспективная площадка особой экономической зоны «Технополис «Москва», в рекордные сроки построен на востоке столицы. Созданный на его территории производственный комплекс из девяти корпусов стал третьим по счету и на сегодняшний день самым крупным в составе технопарка. В нем предусмотрено все необходимое оснащение и коммуникации для запуска разных видов производства в области высоких технологий

Генеральным подрядчиком строительства «Руднево» выступает концерн «Крост». В компании подчеркивают, что при возведении технопарка применяются инновационные решения и технологии высокоскоростного индустриального строительства. Это позволило возвести производственные корпуса в рекордные сроки. После завершения всех работ «Руднево» станет якорным центром для развития всего района.

В 2022 году в составе индустриального парка «Руднево» были достроены два имущественных комплекса площадью 29 тыс. кв. м и 4,6 тыс. кв. м. Также введена в эксплуатацию улично-дорожная сеть для обеспечения транспортной доступности технопарка и одноименного электродепо.

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