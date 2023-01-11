Ростех передал Ми-8МТВ-1 для Ханты-Мансийского автономного округа

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал сургутской авиакомпании «АРГО» вертолет Ми-8МТВ-1 в грузовом варианте исполнения. В ближайшее время воздушное судно производства Казанского вертолетного завода отправится на аэродром базирования в Ханты-Мансийский автономный округ.

На машину установлена бортовая система «Вектор», которая позволяет измерить точный вес перевозимых на внешней подвеске предметов. Она позволяет измерить точный вес груза при его отрыве от земли. В режиме реального времени полученные данные передаются с датчиков на дисплей, установленный на приборной доске. Командир воздушного судна может сам убедиться в том, что вес груза соответствует заявленному. Применение подобной системы обеспечивает более высокий уровень безопасности полета.

Ми-8МТВ-1 может перевозить до 23 пассажиров либо грузы весом до 4 тонн на внешней подвеске — точный показатель зависит от внешних факторов, среди которых высота посадочной площадки над уровнем моря, температура воздуха, дальность полета. Поставленный для «АРГО» вертолет доработан под установку бортовой стрелы с лебедкой для подъема грузов в режиме висения и проведения возможных спасательных операций.

Машина снабжена двумя дополнительными внешними топливными баками емкостью 915 литров, благодаря которым максимальная дальность полета увеличена с 620 до 1050 км.

«Вертолеты Ми-8МТВ-1 неприхотливы и способны бесперебойно работать в самых суровых погодных условиях, что особенно актуально для Ханты-Мансийского автономного округа. Они могут использоваться при температуре воздуха до -50 градусов по Цельсию. Конструкция и оборудование позволяют выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках. Машины этого типа способны проводить мониторинг и патрулирование труднодоступной местности, доставлять вахтовые бригады, перевозить оборудование, продовольствие, медикаменты», — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Первый Ми-8МТВ-1, поставленный авиакомпании «АРГО» в 2017 году, дислоцируется на собственной посадочной площадке авиакомпании — вертодроме «Победит», который располагается в 17,5 км от аэропорта Сургута.