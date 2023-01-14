«Портновская мануфактура» начала шить военную форму

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Уральский предприниматель Дмитрий Шишкин запустил в Екатеринбурге линию производства новой военной формы для участников российской специальной военной операции, используя наработки из горнолыжной экипировки.

«Мы отшиваем военную форму нового образца. Это подразумевает новые конструктивные решения, эргономичность, ветро- и влагозащиту, износостойкость. Использованы многие наработки из горнолыжной экипировки», — рассказал генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура» Дмитрий Шишкин.

© ic.pics.livejournal.com

На столе лежат армейские штаны и куртка — недавно отшитый комплект, который скоро отправится в Донбасс для военнослужащих. О том, что куртка предназначена для военнослужащего, говорит не только характерная зеленая маскирующая расцветка, но и липучки на плечах и груди. Это место под шевроны и под полоски с именем военнослужащего.

© ic.pics.livejournal.com

— Ткань — с различными видами пропиток для повышенной износоустойчивости, — показывает заместитель директора по производству швейной фабрики Ольга Дудорова. — У нее термозащитные и водоотталкивающие свойства. В ней военнослужащий будет чувствовать себя комфортно в любых условиях.

У штанов — интересная особенность. У боковых швов есть длинные молнии. Совсем как на штанах для горнолыжного спорта.- Это действительно технология с горнолыжной униформы, — отмечает Дмитрий Шишкин. — Так называемые молнии-самосбросы нужны, если необходимо быстро провентилировать ноги.Но в полевых условиях у таких молний есть и другое предназначение. В экстренной ситуации можно довольно быстро оголить колено и проверить, не травмировано ли оно.

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Швы на одежде герметизируют, чтобы внутрь не могли попасть вода и воздух

— На униформе много различных карманов, вставок, чтобы защитить человека от ударов и ушибов, — объясняет Дмитрий Шишкин. — Плюс у материалов герметичные швы, чтобы не было никакой возможности для попадания влаги и воздуха. За счет мембраны у ткани есть терморегуляционные свойства.

Когда сильно холодно — в ней тепло.В первые дни частичной мобилизации, когда появилось много информации о том, что и добровольцы, и призывники нуждаются в современной военной экипировке, мы решили не оставаться в стороне. И первым делом стали смотреть на рынке все соответствующие необходимым характеристикам материалы и фурнитуру, с которыми тоже, кстати, определенный дефицит был.

Одна фабрика выпускает больше 2,5 тысяч таких курток в смену

На фабрике отмечают, что на униформе они не зарабатывают. Отдают ее на нужды военнослужащих бесплатно, как благотворительную помощь. А зарабатывать продолжают на своих основных брендах.

— Этот проект у нас полностью благотворительный. Мы ни в какие гособоронзаказы не вошли. Все это благотворительная наша акция, — говорит Дмитрий Шишкин. — Мы 30% всех мощностей выделили на пошив формы.

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Такая камуфляжная расцветка принята на вооружение армиями многих стран

В соседнем с цехом кабинете на экране монитора по плоскости идет трехмерная модель человека, одетая в военную униформу. Специалист за компьютером останавливает анимацию, после чего курсором мышки меняет параметры одежды — увеличивает диаметр штанов, добавляет немного материала в плечах… Живые модели ушли в прошлое. Теперь то, насколько комфортно будет сидеть униформа, высчитывают с помощью таких вот программ. Среди компьютерных испытаний не только простая прогулка, но и те движения, которые военнослужащие делают в условиях боя.

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— Производство сначала мы вели по гостовским стандартам, но затем поняли, что многие моменты можно доработать и улучшить, Мы решили, раз подходит зимний сезон и сейчас потребность в зимней экипировке, то начать надо именно с зимних комплектов курток и штанов, — говорит Дмитрий Шишкин. — Хотя параллельно сейчас мы работаем и над демисезонными и летними решениями. Проект у нас полностью благотворительный. Через фонд «Мы рядом» и другие волонтерские благотворительные организации мы стараемся сразу передавать экипировку туда, где самая большая потребность.В перспективе технологические решения могут стать доступны для внедрения и использования при производстве на партнерских швейных предприятиях.

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В настоящее время в Свердловской области более 10 предприятий производят изделия для военных и силовых ведомств. Ещё около 20 предприятий перепрофилируются для организации выпуска обмундирования, экипировки и снаряжения.

Сегодня в Свердловской области производятся бронежилеты, шлемы, форменное обмундирование, снаряжение — палатки армейские, печи и полевые бани, постельные принадлежности, термобелье, спальные мешки. Прорабатывается возможность организации производства кожаной обуви для военных.