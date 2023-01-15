Почти 100 км федеральных дорог Вилюй и Колыма привели к нормативам в Якутии

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Около 100 км федеральных трасс А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» в Якутии привели к нормативам в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора 10 января. На дороге «Вилюй» работы проведены на 36 км, на «Колыме» — на 62 км.

Так, в 2022 году завершили капитальный ремонт четырех участков трассы Р-504 «Колыма» общей длиной 52 км. В результате 160-километровый отрезок от п. Нижний Бестях до с. Чурапча переведён. Ранее покрытие здесь было грунтовым. Проведенные работы позволили обеспечить скоростное движение на протяженном участке трассы, связывающем два значимых населенных пункта.

Ещё на двух отрезках этой же автодороги суммарной протяженностью 47 км (участки с 662-го по 692-й «Заячья петля» и с 1121-го по 1142-й км «Нерский прижим») реконструкция продолжается. Эти объекты сдадут в эксплуатацию в 2024 году.