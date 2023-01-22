Российские производители инструментов. Часть 2

Представляем вторую дюжину российских заводов производителей инструментов

13. Завод «Труд Вача» (Вача, Нижегородская область). Специализируется на производстве кованного ручного инструмента (топоры, кувалды, калуны). Также производит профессиональные ножи, столовые приборы и другие изделия из металла. В 2020 году компания отметила 190 лет со дня основания. За годы работы с маленькой кустарной фабрики до современного производственного комплекса накоплен огромный в производстве металлических изделий Труд Вача.

Завод «Труд Вача» © avatars.dzeninfra.ru

14. Новосибирское станкостроительное объединение ОАО «Станкосиб», предприятие выпускает товары народного потребления, хозяйственный инструмент, грузоподъемное оборудование. Производит металлорежущие и деревообрабатывающие станки. На заводе развиты все виды металлообработки, сварки металлоконструкций. Производит капитальный ремонт станков токарной, фрезерной и др. групп.

Новосибирское станкостроительное объединение ОАО «Станкосиб» © avatars.dzeninfra.ru

15. ОАО «Артинский завод» (Арти, Свердловская область), старейшее предприятие Урала, занимается производством садово-огородного инструмента. Артинский завод всегда был и остается единственным российским производителем кос. Завод выпускает 100 видов сельскохозяйственной продукции. Среди них косы, серпы, вилы, лопаты, грабли, мотыги, рыхлители, цепи, наборы садового инструмента и многое другое. Идет постоянное расширение ассортимента.

ОАО «Артинский завод» © avatars.dzeninfra.ru

16. ООО «Автом-2» (Воронеж), предприятие по производству ручного специализированного инструмента для автосервисов, частного и промышленного использования. Торговая марка «Автом-2» известна Российским покупателям с 1990 года. Основными направлениями для Автом-2 являются: инструмент для кузовных работ, инструмент для ремонта двигателей легковых автомобилей, инструмент для ремонта ходовой части, инструмент универсальный. Головки накидные (от головки х8 до головки х85), кузовные элементы для ремонта легковых автомобилей, тюнинг ходовой части.

ООО «Автом-2» (Воронеж), © avatars.dzeninfra.ru

17. ООО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (ООО «Строймаш»). Предприятие, расположенное в Лебедяни Липицкой области, является крупнейшим отечественным производителем и поставщиком строительно-отделочных машин. Завод производит: гамму бетоносмесителей и растворосмесителей; строительные и садовые тачки; комплекс машин для приготовления окрасочных и шпаклевочных материалов (мелотерки, краскотерки, краскомешалки, двухвалковые машины для шпаклевок и машины для нанесения окрасочных и шпаклевочных составов высокой производительности, агрегаты малярные); камнерезные машины для нарезки облицовочной и тротуарной плитки, керамогранита, а также плиток из мрамора и гранита; компрессоры воздушные.

ООО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (ООО «СТРОЙМАШ») © avatars.dzeninfra.ru

18. ООО «Псковское СРП ОООИ ВОГ». Предприятие занимается разработкой и производством электротехнической продукции: электропаяльники, набор паяльный, тигель электрический. Вся продукция имеет сертификаты соответствия нормам стандартов безопасности.

Общество с ограниченной ответственностью «Псковское СРП ОООЙ ВОГ» © avatars.dzeninfra.ru

19. ООО «Нижегородский завод электромонтажных инструментов», предприятие занимающееся производством инструмента и приспособлений для электромонтажных работ. ООО «НЗЭМИ» имеет в своем арсенале специалистов, имеющих большой опыт работы в данной сфере и современное специализированное оборудование для изготовления продукции.

Нижегородский завод электромонтажных инструментов © avatars.dzeninfra.ru

20. Производственная компания «Резолит» (Челябинск). Предприятие по проектированию и производству промышленного пневматического инструмента, запасных частей к инструменту. Преимущества ПК «Резолит» — собственное производство, расположенное в России (Челябинск). Постгарантийный ремонт, производство и замена запасных частей, а также доступная стоимость, сертификация и своевременные поставки

Производственная компания «Резолит» © avatars.dzeninfra.ru

21. ООО «ТоМаш» (Томск). Предприятие по проектированию и производству промышленного пневматического инструмента, запасных частей к инструменту. На предприятии сформирован полный цикл производства машино-строительного комплекса, который включает в себя механообрабатывающее (все детали обрабатываются на станках-автоматах и станках ЧПУ), кузнечно-прессовое, литейное, термическое, шлифовальное и другое оборудование. Компания ООО «ТоМаш» заняла прочные позиции лидера в области производства пневматического оборудования на рынке России и Ближнего зарубежья.

Компания ООО «ТоМаш» © avatars.dzeninfra.ru

22. ООО «Завод Пневматического Инструмента «Тритон-Пневмо» (Нижний Новгород). Специализируется на производстве ручного пневматического инструмента. Инструмент производим для металлургических, литейных, машиностроительных, вагоностроительных, судостроительных и других заводов России и СНГ. Завод осуществляет полный производственный цикл изготовления инструмента. Имеет в своем распоряжении токарные и другие металлообрабатывающие станки и технологии, а также квалифицированный персонал. Производство располагает собственным конструкторским отделом, который изобретает и проектирует пневматический ручной инструмент.

ООО «Завод Пневматического Инструмента «Тритон-Пневмо» © avatars.dzeninfra.ru

23. АО «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» (ТЭМЗ).

Предприятие производитель горно-шахтного оборудования (вентиляторы, пневмоинструмент, гидроинструмент). Завод специализируется на выпуске шахтных и общепромышленных вентиляторов, средств малой механизации для шахт — сверла, лебедки, пилы; пневматического оборудования — молотки отбойные, рубильные, клепальные, бетоноломы, перфораторы и широкого спектра сменного инструмента к этому оборудованию; гидравлического оборудования — молотки гидравлические, электрогидравлические толкатели.

© avatars.dzeninfra.ru

24. Victar (ИП Тарасов В. С.). Предприятие расположено в Ижевске (Удмуртия). Это единственный производитель в России электропил ЭПЧ-3,0-2. С 1998 года компания занимается производством ручных цепных электропил, деревообрабатывающего оборудования, асинхронных высокочастотных электродвигателей VICTAR и запчастей к ним. Компания обеспечивает потребность предприятий лесопромышленного комплекса и других отраслей промышленности в 34 регионах России, а также в Белоруссии, Польше. На сегодняшний день компания Victar является единственным производителем электропил VICTAR (ЭПЧ-3) в России.

Отечественные электропилы Victar © avatars.dzeninfra.ru

Информация любезно предоставлена Peat-Industry