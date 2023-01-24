В Череповце открылась самая большая в стране линия по производству кексов маффины

© st.cherinfo.ru

28 тонн кондитерских изделий за сутки производят на предприятии «Русский бисквит». Маффины выпекают в 28-метровой печи 20 минут. Используют натуральные ингредиенты: сахар, муку, яичный меланж, крахмал, растительное масло, ванилин. Качество продукции проверяют в специальной лаборатории.

За 26 лет работы череповецкая компания стала одним из лидеров рынка кондитерских изделий. Продукция продается по всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Новая линия маффинов позволит «Русскому бисквиту» занять ещё большую нишу рынка.

© st.cherinfo.ru

За год на предприятии производят 36 тысяч тонн кондитерских изделий. Это рулеты, пирожные, кексы, маффины, молочные булочки и коржи для домашних тортов.

Компания «Русский бисквит» основана в 1997 году на месте бывшей кондитерской фабрики. На предприятии работают больше 600 человек.

© st.cherinfo.ru

© st.cherinfo.ru

© st.cherinfo.ru