«Газпром нефть» открыла новое месторождение лёгкой нефти под Оренбургом

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При бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке компания получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 кубометров в сутки.

«Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к лёгким сортам и не содержит примесей. В будущем новый актив станет частью перспективного центра добычи „Газпром нефти“ в Волго-Уральском регионе», — добавили в «Газпром нефти».

Глубина скважины составила рекордные для «Газпром нефти» 5,8 км. Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков, а также перспективность геологоразведочных работ, которые «Газпромнефть-Гео» сегодня ведёт на юго-западе Оренбургской области. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти.

«Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба — серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи «Газпром нефти», — прокомментировал открытие заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков и перспективность геологоразведки, которую компания ведет на юго-западе Оренбургской области.

«Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет», — отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий Масалкин.

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