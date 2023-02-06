ШААЗ изготовил снегоуборщик для железнодорожных путей

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Шадринский автогагрегатный завод продолжает расширять линейку железнодорожной техники и оборудования. На машиностроительном предприятии изготовили первый снегоуборочный модуль «Буран», предназначенный для очистки путей и стрелочных переводов от снега.

«Заказ на новую технологическую машину мы получили от компании „Норникель“. Сильные снегопады и заносы представляют большую проблему для перемещения подвижного состава в условиях крайнего севера. Снег создаёт дополнительное сопротивление, снижает скорость движения, увеличивает расход энергии. Соответственно, нужны современные технические решения, позволяющие решать эту проблему», — рассказал начальник КТБ модернизации тепловозов ШААЗ Александр Папировский.

Очищение путей с помощью снегоуборочного модуля осуществляется в два этапа. Сначала установленный на «Буране» путеочиститель механически срезает снежный покров, а затем остатки снега сдуваются воздухом. За нагнетание воздуха отвечают два мощных вентилятора, а за направление и силу воздушного потока — сопловый аппарат, установленный под главной рамой платформы. Два регулируемых сопла можно выставить под необходимым углом наклона.

Конструктивная особенность позволяет смонтировать снегоуборочный модуль «Буран» на стандартной железнодорожной платформе и при необходимости переставить на другую. Кроме этого, подобные модули можно присоединить ко всем выпущенным ранее тепловозам ШААЗ, для этого локомотивы достаточно доукомплектовать кабелем и дополнительными переключателями.