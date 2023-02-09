В Новоильинском районе Новокузнецка открылся двухэтажный детский сад

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Сад площадью 4 200 кв. м построен по нацпроекту «Демография» и рассчитан на 190 мест, 40 из которых — ясельные.

«Добрыня» — тематический детский сад с патриотическим уклоном, в нем дети будут получать знания о малой родине, культуре и традициях. Здесь будут заниматься воспитанием у детей любви к Родине, гордости за ее великие достижения. Кроме того в этом районе будет создана площадь, посвященная защитникам Донбасса.

Во всех восьми группах детского сада есть мультимедийное оборудование с подключением к интернету, чтобы проводить с детьми увлекательные виртуальные экскурсии, организовывать многоканальные телемосты с ребятами из других детских садов района, города и региона.

В двух группах детского сада будут получать коррекционную помощь дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Для построения индивидуальных и групповых занятий кабинеты оснащены интерактивным оборудованием.

Детский сад построен по проекту кузбасских специалистов, необычное архитектурное решение здания способствует наполнению групповых помещений естественным светом. Комнаты для занятий и спальни светлые, в уютной цветовой гамме. А хозяйственные и административные помещения расположены с теневой стороны здания.

В учреждении соблюдены современные требования к антитеррористической и пожарной безопасности. По федеральной программе «Доступная среда» обеспечены условия для маломобильных групп населения — широкие лестничные пролеты оборудованы дополнительными поручнями, расширены дверные проемы, имеются тактильные указатели. Помещения санитарного назначения оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В здании работает пассажирский лифт, пандус оснащен подъемной платформой, имеется кнопка вызова помощника.

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© ako.ru

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