В Оренбургской области наладили производство новых взрывозащищённых электродвигателей

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Завод «Уралэлектро» в Медногорске Оренбургской области запустил серийное производство асинхронных электродвигателей мощностью от 11 до 30 кВт.

Серийное производство двигателей стартовало после запуска машины литья. Сейчас предприятие уже выпускает асинхронные электродвигатели мощностью от 11 до 30 кВт с высокими энергетическими характеристиками, а также новые модели взрывозащищённых электродвигателей.

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В пресс-службе отметили, что предприятие начало реализацию инвестиционного проекта по расширению объёмов и линейки выпускаемой продукции в 2022 году. К настоящему моменту на заводе установили кокильную литьевую машину производительностью 160 тонн годного литья в месяц. Стоимость работ составила 59 млн рублей.

По мере дальнейшего развития инвестиционного проекта «Уралэлектро» намерен выпускать энергоэффективные и морские электродвигатели, а также вентильно-индукторные двигатели.

Завершить модернизацию завод планирует в 2027 году.

© ort-tv.ru

© ort-tv.ru

© ort-tv.ru

© ort-tv.ru

Фото — https://ort-tv....ktrodvigatelej/