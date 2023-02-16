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Фотофакты

Ход строительства новых объектов здравоохранения

 © vskmo.ru

В Тульском онкоцентре завершают основные работы

Срок сдачи объекта: конец 2023 г.

 © vskmo.ru

Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске

 © xn--c1as0a.xn--p1ai

 © riamo.ru

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

 © vademec.ru

Фасадные работы ведутся на строящейся главной больнице Камчатки

Срок сдачи: 2024-2025 гг.

 © minzdrav.gov.ru

Новый корпус Брянской областной детской больницы планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года

 © guberniya.tv

Высокотехнологичный многофункциональный медицинский комплекс.Всеволожск,Ленобласть

Медкомплекс расположился на 300 тысячах квадратных метров, где ежегодно будут госпитализировать около 20 тысяч пациентов и проводить по 10 тысяч операций. Кроме того, будет обустроено отделение для помощи онкобольным.

С ним заключили договоренность, благодаря которой в клинике можно будет получить помощь по полису ОМС в случае необходимости в высокотехнологичной помощи.

 © apy.com.tr

 © lentv24.ru

Новый корпус детской больницы им. Пиотровича в Хабаровске начнёт работу в 2023 году

 © habinfo.ru

Новый корпус Краевой детской больницы в Красноярске

 © s0.rbk.ru

 © minzdrav.gov.ru

 © sochistream.ru

Новый онкоцентр в Калининграде

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru

 © kgd.ru
Источник: https://minzdrav.gov.ru/

строительство
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