Ход строительства новых объектов здравоохранения

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В Тульском онкоцентре завершают основные работы

Срок сдачи объекта: конец 2023 г.

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Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске

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Фасадные работы ведутся на строящейся главной больнице Камчатки

Срок сдачи: 2024-2025 гг.

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Новый корпус Брянской областной детской больницы планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года

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Высокотехнологичный многофункциональный медицинский комплекс.Всеволожск,Ленобласть

Медкомплекс расположился на 300 тысячах квадратных метров, где ежегодно будут госпитализировать около 20 тысяч пациентов и проводить по 10 тысяч операций. Кроме того, будет обустроено отделение для помощи онкобольным.

С ним заключили договоренность, благодаря которой в клинике можно будет получить помощь по полису ОМС в случае необходимости в высокотехнологичной помощи.

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Новый корпус детской больницы им. Пиотровича в Хабаровске начнёт работу в 2023 году

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Новый корпус Краевой детской больницы в Красноярске

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Новый онкоцентр в Калининграде