Ход строительства новых объектов здравоохранения
В Тульском онкоцентре завершают основные работы
Срок сдачи объекта: конец 2023 г.
Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске
Фасадные работы ведутся на строящейся главной больнице Камчатки
Срок сдачи: 2024-2025 гг.
Новый корпус Брянской областной детской больницы планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года
Высокотехнологичный многофункциональный медицинский комплекс.Всеволожск,Ленобласть
Медкомплекс расположился на 300 тысячах квадратных метров, где ежегодно будут госпитализировать около 20 тысяч пациентов и проводить по 10 тысяч операций. Кроме того, будет обустроено отделение для помощи онкобольным.
С ним заключили договоренность, благодаря которой в клинике можно будет получить помощь по полису ОМС в случае необходимости в высокотехнологичной помощи.
Новый корпус детской больницы им. Пиотровича в Хабаровске начнёт работу в 2023 году
Новый корпус Краевой детской больницы в Красноярске
Новый онкоцентр в Калининграде
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16.02.2318:51:36
16.02.2320:00:18