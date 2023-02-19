Завод «Электрокабель» модернизировал оборудование по производству гибких кабелей

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Кольчугинский завод «Электрокабель», расположенный в Владимирской области (входит в холдинг «Кабельный альянс») провёл модернизацию линии непрерывной вулканизации в цехе гибких кабелей. Сейчас специалисты завершают пусконаладочные работы.

«Новое оборудование предназначено для равномерной размотки токопроводящих жил и скрученных изолированных жил с барабанов для последующего наложения изоляции или оболочки из резины. Использование накопителя позволяет не останавливать линию при смене барабанов на отдающих устройствах, а продолжать производить кабель», — приводятся в сообщении слова начальника цеха № 2 Сергея Савина.

Отмечается, что отдающее устройство может работать в двух режимах (с накопителем и без него). Ёмкость накопителя — не менее 150 м заготовки, максимальная линейная скорость отдатчика — не менее 90 м/мин, максимальный вес отдающего барабана — 5 т.

В ближайшее время на заводе начнётся модернизация линии для наложения изоляции и оболочки в цехе по производству кабелей для большой энергетики.

АО «Электрокабель» — один из крупнейших российских производителей кабельно-проводниковой продукции и металлической сетки. Предприятие расположено в Кольчугине Владимирской области. Холдинг «Кабельный альянс» производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи.