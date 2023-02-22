В компании «РЕШЕТНЁВ» организован непрерывный процесс производства волноводов

© www.iss-reshetnev.ru

Волноводы — каналы приёма-передачи электромагнитного сигнала — применяются в полезных нагрузках космических аппаратов. В одном спутнике их может быть около полутора тысяч. Из чего ясно, что потребность в этих изделиях на нашем предприятии велика. Недаром они отдельно упоминаются в наименовании цеха 020. Сегодня именно это подразделение является центром по выпуску волноводов для всех космических аппаратов АО «РЕШЕТНЁВ», а также для сторонних заказчиков. Один из примеров — выполненная в 2022 году задача по созданию партии волноводов для космического аппарата AngoSat-2. К слову, это ещё и образец импортозамещения: тогда наши изделия успешно заменили собой зарубежную продукцию.

© www.iss-reshetnev.ru

«Работа по изготовлению волноводов построена в режиме нон-стоп: идёт круглосуточно на отдельных этапах создания изделий», — поясняет начальник цеха 020 Николай Замятин. В текущий момент на разных стадиях производства — от написания техпроцессов до сдачи продукции — находится около 900 волноводов. Из них порядка 300 элементов — это срочный заказ от одного из наших российских партнёров. Для того чтобы выпустить продукцию в срок и с надлежащим качеством по всей цепочке производства выстроена строгая логистика работ. Сопровождение технологии изготовления волноводов обеспечивает комплексный технологический отдел. Ключевые операции по нанесению гальванических покрытий на поверхность элементов выполняет цех 008. Однако недавно были приняты новые кадровые решения, которые помогли сократить цикл изготовления волноводов.

«На данный момент мы взяли на себя часть гальванических операций. Это и текущая производственная необходимость, и первый шаг на пути локализации, — пояснил Николай Замятин. — В штат цеха 020 мы приняли гальваника и параллельно готовим ученика. Рабочее место новой сотрудницы пока находится в цехе 008. Но она занимается только волноводами. Благодаря этому мы значительно сократили время ожидания между операциями». Объём выпуска изделий со временем планируется увеличить, так как потребность в них только растёт. Эти планы напрямую связаны с созданием локализованного производства волноводов в цехе 020. Сегодня на его площадях находятся рабочие места для гибки заготовок на прессе, слесарной и механической обработки, пайки и контроля качества внутренней поверхности изделий на всех этапах жизненного цикла. В перспективе же в цехе будет установлено оборудование для пайки фрезерованных волноводов в солях, а также появится участок химической обработки элементов. Таким образом, практически весь цикл производства волноводов, за исключением нанесения финального покрытия, будет замкнут в одном подразделении.