Московская компания начала поставки деталей для автомобилей Haval

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Московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» начал поставки комплектующих для автомобилей Haval. Уже запущено производство 1600 экземпляров переднего пола салона для Haval F7. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил глава департамента Владислав Овчинский, в рамках договора с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» компания «Альфа Автоматив Техноложиз» будет выпускать 106 различных компонентов кузова. Всего для тульского предприятия московский производитель будет ежегодно изготавливать до 6,5 млн кузовных деталей.

Сейчас завершается адаптация штамповой оснастки второй серийной детали — заднего пола салона кроссовера.

Завод «Альфа Автоматив Техноложиз» по производству автокомпонентов открылся на юге Москвы в декабре 2022 года.