Калининградский «китаец» Kaiyi, надёжность Соболя NN, автобусы КамАЗа и другие «Новости недели» № 208
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456243148&hash=04c9060e9f87c622
Источник: https://vk.com/wall-166596029_221316
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