Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

«ТАГРАС» освоил производство энергоэффективных погружных электродвигателей

Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» наладил серийный выпуск погружных электродвигателей с повышенным напряжением в 117 и 103 габаритах. Новое оборудование снижает повышает эффективность эксплуатации установки. Производство организовано на базе дочернего предприятия ООО «РИНПО».

В отличие от стандартных, электродвигатели с повышенным напряжением (НПЭД) имеют более высокий класс энергоэффективности, то есть снижают затраты заказчика на электроэнергию. ООО «РИНПО» организовало производство НПЭД мощностью от 22 до 110 кВт в 117 габарите и мощностью от 28 до 90 кВт в 103 габарите. Для повышения конкурентоспособности разработана модификация М5 в 117 габарите. Она имеет сниженную металлоемкость и себестоимость.

Первые пять электродвигателей мощностью 80 кВт в 117 габарите изготовлены и направлены в ООО «Сервис НПО» для внедрения в эксплуатацию.
Источник: https://tagras.ru/press-center/news...nykh-pogruzhnykh-elektrodvigateley/

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

ТАГРАС, погружные электродвигатели
  • Nelton Nelton
    07.03.2309:39:48

    Погружные двигатели — ключевой компонент погружных насосов, работающих в нефтяных скважинах.

    Необходимость эксплуатации ЭЦН в скважине накладывает ограничения на диаметр насоса. Большинство применяемых центробежных насосов для добычи нефти не превышает 103 мм (5А габарит насоса). В то же время длина ЭЦН в сборе может достигать 50 м.

    #1259733
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,