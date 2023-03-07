«ТАГРАС» освоил производство энергоэффективных погружных электродвигателей

Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» наладил серийный выпуск погружных электродвигателей с повышенным напряжением в 117 и 103 габаритах. Новое оборудование снижает повышает эффективность эксплуатации установки. Производство организовано на базе дочернего предприятия ООО «РИНПО».

В отличие от стандартных, электродвигатели с повышенным напряжением (НПЭД) имеют более высокий класс энергоэффективности, то есть снижают затраты заказчика на электроэнергию. ООО «РИНПО» организовало производство НПЭД мощностью от 22 до 110 кВт в 117 габарите и мощностью от 28 до 90 кВт в 103 габарите. Для повышения конкурентоспособности разработана модификация М5 в 117 габарите. Она имеет сниженную металлоемкость и себестоимость.

Первые пять электродвигателей мощностью 80 кВт в 117 габарите изготовлены и направлены в ООО «Сервис НПО» для внедрения в эксплуатацию.