Величайшая стройка в истории: В Москве запустили БКЛ © avatars.dzeninfra.ru

В нашей истории нет примеров такого масштабного проекта в области метростроения. И дело не только в масштабах стройки, хотя и они впечатляют: Большая кольцевая линия московского метро это 70 км тоннелей, 31 станция и три депо. Для сравнения: существующее кольцо это 19.4 км и 12 станций. Поражает и скорость, с которой БКЛ строилась: понадобилось лишь 11 лет на эту грандиозную стройку, например, в марте 2020 года на строительстве метро в Москве в режиме проходки находились одновременно 23 щита, этот рекорд зафиксирован в книге рекордов Гиннеса. Поэтому, чтобы эффективно управлять таким гигантским парком ТПМК был даже создан центр управления тоннелепроходкой. В пиковые периоды на стройке были задействованы более 11,5 тысячи человек, это позволило добиться рекордного темпа строительства новых станций: работы на каждой станции велись в среднем 2-3 года.

Всего на строительстве БКЛ работали в разные периоды 33 ТПМК, четыре из них гиганты — диаметром десять метров. С помощью тоннелепроходческих щитов было построено 78 новых тоннелей. Всего с помощью ТПМК было пройдено порядка 95 км тоннелей (более 83 км однопутных и около 12 км двухпутных).

Величайшая стройка в истории: В Москве запустили БКЛ © avatars.dzeninfra.ru

Строительство БКЛ началось в 2011 году. Но сама идея строительства еще одной кольцевой линии появилась гораздо раньше. Ещё в 1947 году существовали планы строительства полукольцевой линии метрополитена на юге и востоке города с перспективой замыкания в кольцо. В 60 годы, с включением в состав Москвы новых территорий, масштабным строительством новых микрорайонов, приоритет отдали радиальным линиям. Про идею вспомнили в 1985 году, но тогда на реализацию проекта не хватило ресурсов.

В итоге, к идее удалось вернуться лишь в наше время. И вернулись основательно!

Величайшая стройка в истории: В Москве запустили БКЛ © avatars.dzeninfra.ru

Решение начать строительство БКЛ было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2011 году, и уже в 2018-м году в столице открыли 17 станций и проложили порядка 33 км новых линий. Это абсолютный рекорд за всю историю столичного метрополитена. Но уже в 2019 году рекорд был побит, когда удалось построить 38 км тоннелей.

Величайшая стройка в истории: В Москве запустили БКЛ © avatars.dzeninfra.ru

Если сравнивать темпы строительства с европейскими, то тут до Московских темпов всем европейским городам очень далеко. С московской мегастройкой по масштабам могут соперничать лишь гигантские мегаполисы Китая. Но тут стоит учитывать, что во время строительства БКЛ не прекращались стройки и на радиальных ветках, а так же шла реализация таких проектов как МЦД и МЦК, интегрированных с московской подземкой. Например, С 2011 года в столице реконструировали и построили целых 11 депо, из них шесть построено с нуля: «Митино», «Братеево», «Лихоборы», «Солнцево», «Руднёво» и первый этап депо «Нижегородское». И лишь 3 из них построены в рамках проекта БКЛ.

Электродепо "Нижегородское" © avatars.dzeninfra.ru Электродепо "Нижегородское" © avatars.dzeninfra.ru Электродепо «Нижегородское»

Стоит сказать, что строительство новых тоннелей и станций в условиях большого города, уже существующих и работающих веток метро — сложнейшая задача. Поражает профессионализм метростроителей и и проектировщиков, ювелирно сумевших вписать новую грандиозную линию метро в существующую и уже законченную инфраструктуру.

Из-за большой протяжённости, с технической точки зрения каждая строительная площадка БКЛ была неповторимой, непохожей на соседние. Строить новую кольцевую линию из-за достаточно мелкого заложения станций приходилось порой в условиях непростой гидрогеологии, в водонасыщенных грунтах. Кроме того, при прохождении тоннелей приходилось учитывать уже существующие подземные сооружения и коммуникации.

Величайшая стройка в истории: В Москве запустили БКЛ © avatars.dzeninfra.ru Величайшая стройка в истории: В Москве запустили БКЛ © avatars.dzeninfra.ru

И вот этот гигантский проект запущен! Самое большое в мире кольцо метро сомкнулось, и запущено в работу. Метрополитен Москвы, впервые с 1954, когда замкнулась первая Кольцевая линия, кардинально преображается, и обретает новую логику. В рамках огромного мегаполиса завершение такого масштабного проекта окажет заметный градостроительный эффект, прежде всего меняя и упрощая транспортные потоки, разгружая дороги: ведь всё больше москвичей задумаются о том, чтобы сменить автомобиль на комфортное красивое и современное метро. Многие решат, что, вместо того чтобы стоять в пробке, лучше сидеть с томиком любимой книги в комфортном вагоне.

А тем кто уже пользовался метро теперь предстоит приятное привыкание к новым, гораздо более быстрым повседневным маршрутам.

#построилиБКЛ #БКЛфест