Строители сдали первый корпус Инновационного центра электроники в Зеленограде
В Зеленограде сдан первый корпус Инновационного центра электроники.На площадке «МИЭТ» особой экономической зоны «Технополис Москва» появятся производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, экспериментальный и опытный цеха.
Строительство второго корпуса центра планируется завершить осенью 2024 года.На другой площадке в Зеленограде обустроят комплекс по производству микроэлектроники. Объект планируют сдать в конце следующего года.
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