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Строители сдали первый корпус Инновационного центра электроники в Зеленограде

 © riamo.ru

В Зеленограде сдан первый корпус Инновационного центра электроники.На площадке «МИЭТ» особой экономической зоны «Технополис Москва» появятся производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, экспериментальный и опытный цеха.

Строительство второго корпуса центра планируется завершить осенью 2024 года.На другой площадке в Зеленограде обустроят комплекс по производству микроэлектроники. Объект планируют сдать в конце следующего года.
Источник: https://riamo.ru/article/628056/str...o-tsentra-elektroniki-v-zelenograde

строительство
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