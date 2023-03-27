Экспорт платины и редких металлов в Китай значительно вырос в начале 2023 года

По результатам января-февраля Китай нарастил объем закупки российской платины в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В денежном выражении импорт вырос за отчётные месяца с $0,2 млн до $53 млн, сообщает РБК со ссылкой на китайскую таможню.

Вместе с тем поставки российского палладия на китайский рынок выросли в 8,5 раза, до 2,72 тонны, в денежном выражении — в 5,6 раза, до $152 млн. Поставки родия и металлов платиновой группы выросли в семь раз и составили 0,19 тонны, в денежном выражении — в шесть раз (с $13 млн до $76 млн).

Напомним, что в июле 2022 года президент «Норникеля» Владимир Потанин заявлял, что в связи с санкциями компания вынуждена переориентировать часть поставок на рынок Азии, а также других дружественных стран.

По итогам 2022 года поставки российской платины в Китай сократились на 33%, до 8,99 тонн. Экспорт из России палладия и родия в КНР вырос на 43% и 67% соответственно, до 9,03 тонн и 0,52 тонн.

Вместе с тем напомним, что Федеральная таможенная служба России с марта 2022 года не публикует данные по экспорту и импорту. Это обусловлено санкциями, введёнными в отношении России после начала конфликта на Украине.