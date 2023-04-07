Сельским школам Оренбуржья вручили ключи от 46 ГАЗелей

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Новый транспорт отправится в 22 муниципалитета.

Транспорт для перевозки школьников получили 46 учебных заведений в 22 муниципалитетах: Оренбургском, Адамовском, Асекеевском, Абдулинском, Бугурусланском, Бузулукском, Грачевском, Илекском, Кваркенском, Красногвардейском, Курманаевском, Новоорском, Новосергиевском, Октябрьском, Пономаревском, Переволоцком, Первомайском, Северном, Тоцком, Тюльганском, Шарлыкском районах и Кувандыкском городском округе. Из федерального бюджета на эти цели выделено около 119,6 млн рублей.

На сегодняшний день школьный автопарк области насчитывает 566 единиц транспортных средств. Обновление автопарка ведется планомерно. С 2019 года при поддержке Правительства России закуплено 305 машин — почти 54% всего имеющегося транспорта.

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