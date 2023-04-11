По итогам первого квартала грузооборот морских портов России увеличился на 10%

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За период с января по март 2023 года грузооборот морских портов РФ вырос на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 220,2 млн тонн. Такие данные привели 10 апреля в Росморречфлоте.

Как уточняют в агентстве, объем перевалки сухих грузов прибавил 17% до 105,4 млн тонн, наливных грузов увеличился на 4,2% до 114,8 млн тонн.

В Арктическом бассейне грузооборот морских портов вырос на 2,8% до 24,6 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 7,3 млн тонн (+31,6%), наливных грузов — 17,3 млн тонн (-5,9%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна продемонстрировал рост 6,8% до 64,8 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов достиг 26,3 млн тонн (+8,4%), наливных грузов — 38,5 млн тонн (+5,8%).

В Азово-Черноморском бассейне грузооборот морских портов вырос на 18,6% и составил 72,2 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 33,9 млн тонн (+32,1%), наливных грузов — 38,3 млн тонн (+8,7%).

В Каспийском бассейне за первый квартал грузооборот подскочил на 28,5% и составил 1,6 млн тонн. Этот рост почти полностью обеспечила перевалка сухих грузов, объем которой достиг 0,9 млн тонн (+56,4%), перевалка наливных грузов выросла на 4,2% до 0,7 млн тонн.

В то же время грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна прибавил 6,6% и составил 57,0 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов там выросла на 8,8% до 37,0 млн тонн, наливных грузов увеличилась на 2,7% до 20,0 млн тонн.

По сравнению с показателями первого биместра 2023 года (+2,6%) рост грузооборота морских портов РФ существенно ускорился. Также, впервые с начала прошлого года ни в одном из пяти морских бассейнов страны не отмечено сокращения общего объема грузоперевалки, добавляют в Росморречфлоте.